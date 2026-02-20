Зимняя Олимпиада — 2026
Мизулина отреагировала на решение SHAMAN облизать лед Байкала

Мизулина поддержала SHAMAN после видео со льдом Байкала

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале пост в поддержку своего супруга, певца SHAMAN (Ярослава Дронова) после того, как тот облизал лед на озере Байкал. Она отметила, что артист написал слово «Катя» на ледяной глади.

Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду, — говорится в сообщении.

Ранее SHAMAN разместил в социальных сетях видео, где он лижет лед на Байкале. Артист запечатлел момент, когда с особым выражением пробует на вкус поверхность замерзшего водоема.

Кроме того, председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоочистки Михаил Гончаров предупредил об опасности употребления необработанной байкальской воды и облизывания льда. Специалист пояснил, что на поверхности озера накапливаются различные вещества, а при повторном замерзании лед способен аккумулировать примеси из осевшей пыли и микроорганизмы. Несмотря на информацию о чистоте водоема, Гончаров рекомендовал воздержаться от употребления такой воды на постоянной основе.

