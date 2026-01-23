Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:37

«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления

Трамп заявил, что похолодание в 40 штатах США опровергает глобальное потепление

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рекордное похолодание ожидается в 40 штатах США, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Этот факт, по его словам, указывает на несостоятельность концепции глобального потепления.

Ожидается рекордная холодная волна, которая затронет 40 штатов. Редко можно увидеть что-то подобное. Не могли бы экологические мятежники объяснить — куда делось глобальное потепление? — написал Трамп.

Ранее нейросеть ChatGPT допустила, что от глобального потепления в 2026 году могут пострадать страны Латинской Америки. Согласно ответу искусственного интеллекта, страны этого региона могут переживать сильные засухи. Он отметил, что бедствие может коснуться и России, где под угрозой оказывается сельское хозяйство. По мнению ChatGPT, под угрозой прибрежные города Ростовский области, Краснодарского края и Крыма.

До этого стало известно, что около 300 млн жителей Африки могут столкнуться с острым голодом к 2030 году вследствие продовольственного кризиса. Из-за изменения климата в 26 странах цены на продукты выросли более чем в два раза за последние четыре года.

США
штаты
похолодание
Дональд Трамп
мнения
глобальное потепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Орда варваров»: в ГД высмеяли слова Зеленского о ВСУ как основе сил Европы
В Пензенской области объявили план «Ковер»
«Не ради пейзажей»: режиссер «Аватара» объяснил переезд в Новую Зеландию
«Сигнал тревоги»: Мясников предупредил об опасном симптоме инфаркта
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.