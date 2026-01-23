Рекордное похолодание ожидается в 40 штатах США, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Этот факт, по его словам, указывает на несостоятельность концепции глобального потепления.

Ожидается рекордная холодная волна, которая затронет 40 штатов. Редко можно увидеть что-то подобное. Не могли бы экологические мятежники объяснить — куда делось глобальное потепление? — написал Трамп.

Ранее нейросеть ChatGPT допустила, что от глобального потепления в 2026 году могут пострадать страны Латинской Америки. Согласно ответу искусственного интеллекта, страны этого региона могут переживать сильные засухи. Он отметил, что бедствие может коснуться и России, где под угрозой оказывается сельское хозяйство. По мнению ChatGPT, под угрозой прибрежные города Ростовский области, Краснодарского края и Крыма.

До этого стало известно, что около 300 млн жителей Африки могут столкнуться с острым голодом к 2030 году вследствие продовольственного кризиса. Из-за изменения климата в 26 странах цены на продукты выросли более чем в два раза за последние четыре года.