23 января 2026 в 16:32

Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать

Актриса Журавлева призналась, что всегда мечтала именно о творческой профессии

Вероника Журавлева Вероника Журавлева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актриса Вероника Журавлева в беседе с «Леди Mail» призналась, что всегда хотела именно творческую профессию. По ее словам, сейчас ей сложно представить себя в какой-то другой сфере.

Мой первый съемочный день был еще в проекте «Ералаш». Если честно, изначально я очень волновалась. Однако, потом я отлично влилась в актерство. Теперь сложно представить себя в какой-то другой профессии, но точно знаю, что она в любом случае была бы связана с творчеством, — рассказала Журавлева.

Она отметила, что работать вместе с опытными и известными актерами — это всегда волнительный момент для начинающих артистов. При этом, по ее мнению, такая возможность становится огромной удачей.

Ранее актриса Анна Ковальчук расстроилась, что ее близкие не стали участниками популярного музыкального шоу «Дуэты». В проекте звезды исполняют хиты в паре с неизвестным партнером, личность которого раскрывается лишь в конце.

