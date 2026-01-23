Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать Актриса Журавлева призналась, что всегда мечтала именно о творческой профессии

Актриса Вероника Журавлева в беседе с «Леди Mail» призналась, что всегда хотела именно творческую профессию. По ее словам, сейчас ей сложно представить себя в какой-то другой сфере.

Мой первый съемочный день был еще в проекте «Ералаш». Если честно, изначально я очень волновалась. Однако, потом я отлично влилась в актерство. Теперь сложно представить себя в какой-то другой профессии, но точно знаю, что она в любом случае была бы связана с творчеством, — рассказала Журавлева.

Она отметила, что работать вместе с опытными и известными актерами — это всегда волнительный момент для начинающих артистов. При этом, по ее мнению, такая возможность становится огромной удачей.

