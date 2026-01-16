Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года К 2029 году планируют запустить 139 беспилотных электропоездов «Ласточка»

В период с 2026 по 2029 годы в России планируется оснастить системами беспилотного управления почти 140 пассажирских электропоездов «Ласточка», пишет ТАСС. Сейчас РЖД оборудовали автоматизированными комплексами два состава. Внедрение планируется проводить поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.

В период 2026–2029 гг. планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА3, — сказано в материалах.

Электропоезд с третьим уровнем автономности оборудован комплексом обнаружения препятствий, который работает независимо от погоды и времени суток. Внедрение таких электропоездов позволит высвободить до 450 сотрудников персонала.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что будущее России за беспилотной авиацией. При этом он отметил, что летчики остаются гордостью страны.

До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что свыше 300 беспилотных грузовиков будут работать в России к 2028 году. Он также отметил, что в текущем году парк таких фур увеличат с 90 до 111 машин. Министр добавил, что беспилотный грузовой транспорт уже передвигается по трассам М-11 «Нева» и ЦКАД.