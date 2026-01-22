Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 19:11

Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики

Во Франции запустили спецвагоны для пассажиров без детей

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Французская железнодорожная компания SNCF ввела в поездах между Парижем и Лионом вагоны нового класса «Оптимум Плюс», в которые запрещен вход детям младше 12 лет, чем вызвала шквал критики, сообщает Daily Mail. Услуга позиционируется как пространство для тихой работы и отдыха, ориентированное прежде всего на деловых путешественников и корпоративных клиентов.

Инициатива вызвала резкую критику со стороны уполномоченного по делам детей Франции Сары Эль-Хаири. Она назвала решение ведомства «шокирующим», подчеркнув, что государство обязано поддерживать семьи с детьми в условиях демографических вызовов, а не создавать для них зоны отчуждения.

В руководстве SNCF в ответ на критику заявили, что поезда остаются открытыми для всех, а дети могут свободно путешествовать в других вагонах того же состава. Перевозчик сослался на опыт туристической индустрии, где отели и круизные линии уже давно предлагают формат «только для взрослых».

В частности, с 2026 года на обслуживание исключительно совершеннолетних пассажиров перешла американская круизная компания Oceania Cruises. Эксперты отмечают, что подобный тренд на «бездетные» зоны вызван запросом клиентов на гарантированно спокойную атмосферу и отсутствие шума во время поездок.

Ранее в Британии забили тревогу из-за детей. Больше четверти первоклашек (26%) идут в школу в подгузниках и не приучены ходить в туалет без помощи взрослого. Из опроса учителей начальных школ также стало известно, что такая же доля первоклассников не умеет самостоятельно есть.

