Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики Во Франции запустили спецвагоны для пассажиров без детей

Французская железнодорожная компания SNCF ввела в поездах между Парижем и Лионом вагоны нового класса «Оптимум Плюс», в которые запрещен вход детям младше 12 лет, чем вызвала шквал критики, сообщает Daily Mail. Услуга позиционируется как пространство для тихой работы и отдыха, ориентированное прежде всего на деловых путешественников и корпоративных клиентов.

Инициатива вызвала резкую критику со стороны уполномоченного по делам детей Франции Сары Эль-Хаири. Она назвала решение ведомства «шокирующим», подчеркнув, что государство обязано поддерживать семьи с детьми в условиях демографических вызовов, а не создавать для них зоны отчуждения.

В руководстве SNCF в ответ на критику заявили, что поезда остаются открытыми для всех, а дети могут свободно путешествовать в других вагонах того же состава. Перевозчик сослался на опыт туристической индустрии, где отели и круизные линии уже давно предлагают формат «только для взрослых».

В частности, с 2026 года на обслуживание исключительно совершеннолетних пассажиров перешла американская круизная компания Oceania Cruises. Эксперты отмечают, что подобный тренд на «бездетные» зоны вызван запросом клиентов на гарантированно спокойную атмосферу и отсутствие шума во время поездок.

