«Учителя меняют подгузники»: в Британии бьют тревогу из-за первоклассников DM: 26% первоклассников в Британии ходят в подгузниках и не приучены к туалету

Больше четверти детей (26%) в Великобритании идут в первый класс в подгузниках и не приучены ходить в туалет без помощи взрослого, пишет Daily Mail со ссылкой на ежегодный опрос 1000 учителей начальных школ. По его данным, такая же доля первоклассников не умеет самостоятельно питаться.

Согласно результатам нового исследования, каждый четвертый ребенок, поступающий в подготовительный класс, не приучен к туалету, и такая же доля детей не может самостоятельно есть. <…> В среднем учителя тратят полтора часа в день либо на смену подгузников, либо на помощь детям сходить в туалет — это эквивалент целого учебного дня в неделю, — говорится в материале.

По словам учителей, частые перерывы серьезно сказываются на образовательном процессе, и 70% опрошенных отметили негативное влияние этой ситуации на успеваемость всего класса. При этом параллельный опрос родителей выявил, что 22% из них считают, что приучение к туалету к моменту поступления в школу не является обязательным.

