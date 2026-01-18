Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 09:53

Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков

В Британии раскритиковали руководство о пользе браков между родственниками

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) выпустила руководство для акушерок, в котором призывает рассматривать браки между двоюродными братьями и сестрами через призму их социальных и экономических выгод, сообщает Daily Mail. Авторы пособия настаивают, что медицинскому персоналу не следует стигматизировать представителей общин Южной Азии и мусульманских культур из-за их традиций. Методичка вызвала резкую критику.

В документе указано, что риск врожденных дефектов у младенцев в таких семьях часто «преувеличен», 85–90% новорожденных у таких пар здоровые. Для сравнения: в среднем по стране этот показатель составляет 98%. Кроме того, документ прямо заявляет акушерам и медперсоналу, что «отговаривать от брака с двоюродным братом неуместно», так как это может оттолкнуть пациентов от системы здравоохранения.

Профессор Оксфорда Патрик Нэш сравнил рекомендации NHS с советом курить или употреблять алкоголь во время беременности ради успокаивающего эффекта. По мнению оппонентов, служба закрывает глаза на медицинские последствия «недопустимой культурной практики», которая ведет к росту детской смертности и врожденных заболеваний.

Разработка данного руководства велась в рамках государственной программы по сокращению мертворождений и неонатальной смертности к 2030 году. Однако критики, включая членов парламента от Консервативной партии, требуют полного запрета на браки между близкими родственниками. Они настаивают, что подобные союзы наносят ущерб не только здоровью будущих поколений, но и социальной сплоченности британского общества.

Ранее тысячи иностранных преступников в Великобритании, в том числе насильники и наркоторговцы, избежали наказания. Это случилось, потому что они извинились за содеянное.

