Продление украинского конфликта позволяет европейским элитам сохранять власть, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, для правящих кругов ЕС кризис на Украине стал инструментом удержания контроля.

Украинский конфликт нужен евробюрократам по причине того, чтобы дальше оставаться на своих местах, не проводить внутри блока ЕС такое понятие, как интеллектуальную революцию. Им невыгодна позиция более адекватных и здравомыслящих сил, которые задумываются о национальных интересах. К таким политикам относятся премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, их единицы. Элитам Европы свойственно поддерживать военный конфликт на Украине для того, чтобы дальше пугать свое население злыми русскими и китайцами, чтобы дольше находиться у власти, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что текущая европейская элита, представленная такими фигурами, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, использует образ внешней угрозы для консолидации своей позиции. По его мнению, старение кадров и идеологическое вырождение приводят к тому, что система ЕС все больше напоминает позднюю советскую бюрократическую модель.

Евросоюз со своим кадровым дефицитом и неадекватным подходом к внешней политике вырождается. Он потихоньку становится бюрократичной, возрастной, напоминающей поздние планы КПСС системой. Дефицит кадров ЕС выражается в том, что здравомыслящие политики, такие как Марин Ле Пен (лидер французской партии «Национальное объединение». — NEWS.ru) или Алис Вайдель (сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». — NEWS.ru) не могут выражать мнение интересов большинства европейцев и честно побеждать в парламентских и иных избирательных циклах. Элита в лице фон дер Ляйен и прочих начинает потихонечку стареть и вырождаться. ЕС находится на стадии серьезной трансформации, то есть распада, — резюмировал Самонкин.

Ранее Фицо, обращаясь к фон дер Ляйен, заявил, что украинский кризис чрезмерно доминирует в политической повестке Евросоюза. По мнению политика, тема Украины отодвигает на второй план насущные внутренние проблемы ЕС.