23 января 2026 в 16:37

Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти

Политолог Кортунов: руководители ЕС могут помочь Киеву в смене власти в Венгрии

Виктор Орбан
Руководители Евросоюза могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в смене власти в Венгрии, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его мнению, венгерский премьер-министр Виктор Орбан считается в Брюсселе крайне неудобной фигурой.

Прежде всего, надо учитывать, что Орбан — это очень неудобная фигура не только для Киева, но и для Брюсселя. Многие чиновники и руководители Евросоюза считают, что венгерский премьер — это одно из самых явных препятствий на пути к дальнейшей евроинтеграции. Он выступает в качестве лидера евроскептиков. Также Орбан влияет на позиции многих других глав государств центральной Европы. Поэтому, конечно, они надеются, что в Венгрии в этом году, когда пройдут выборы, власть сменится. Не хочу вдаваться в конспирологию, но думаю, что Зеленский рассматривает Орбана как своего личного врага. Он и сам этого не скрывает, — пояснил Кортунов.

Ранее Зеленский оскорбительно высказался об Орбане. Он заявил, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльник». Президент Украины также отметил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно.

