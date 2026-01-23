Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:47

Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильно подобранное трансмиссионное масло обеспечивает стабильную работу и защиту коробки передач, ведущего моста и раздаточной коробки, заявили эксперты Teboil. Поэтому так важно выбирать его строго по требованиям автопроизводителя.

Эксперты напомнили, что механическая коробка передач служит для передачи и преобразования крутящего момента от двигателя. В ее основе — стальные валы, шестерни, синхронизаторы и уплотнения, чувствительные к маслу.

Ведущий мост получает момент от коробки и передает его на колеса. Он содержит гипоидную передачу и дифференциал (открытый или самоблокирующийся). А раздаточная коробка используется в полноприводных автомобилях для распределения момента между осями и часто имеет понижающую передачу для повышения тяги на бездорожье.

В условиях работы трансмиссионное масло постоянно испытывает ударные нагрузки, загрязняется частицами износа металлических деталей, подвергается вспениванию из-за активного перемешивания и контактирует с влагой. В связи с этим к его эксплуатационным характеристикам предъявляются жесткие требования.

Качественное трансмиссионное масло обязано сохранять стабильность вязкости в рабочем диапазоне температур и иметь отличные низкотемпературные характеристики. Кроме того, оно должно не вредить уплотнениям и деталям из цветных металлов, а также эффективно противостоять окислению, износу и коррозии.

Классификация API разделяет масла по областям применения: API GL-4 — для синхронизированных механических коробок передач и редукторов без гипоидного зацепления. API GL-5 подходит для гипоидных передач и высоконагруженных узлов. А масла API GL-4/GL-5 считаются универсальными, совмещая свойства обоих классов. Для ведущих мостов с дифференциалами повышенного трения (типа LSD) предназначены масла категории API GL-5 LS.

Ранее автоэксперт Елена Лисовская заявила, что в мороз автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

