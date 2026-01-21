Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие

В Новосибирске произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа торгового центра, сообщили в пресс-службе МЧС России. Что стало причиной, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об обрушении новосибирского ТЦ 21 января

Как заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел в Первомайском районе на улице Наумова. По словам очевидцев, здание сложилось, словно карточный домик. Также оказались повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. На место выехали прокурор Первомайского района и сотрудники экстренных служб.

Изначально сообщалось, что при обрушении пострадали два человека. В пресс-службе прокуратуры заверили, что раненым оказывают необходимую помощь.

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении.

В МЧС России добавили, что, помимо кровли, обрушился и второй этаж ТЦ.

«Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания. Со слов администрации, в здании может находиться один человек. Проводятся поисково-спасательные работы», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, обрушение крыши произошло из-за объема скопившегося на ней снега. Источник в оперативных службах заявил, что конструкция просто не выдержала такого количества осадков.

Позже в МЧС уточнили, что спасатели вытащили из-под завалов торгового центра женщину, которая оказалась под обломками после обрушения кровли. Пострадавшую передали медикам. Спустя время удалось освободить из-под завалов еще одну женщину.

Сотрудники МЧС также извлекли из-под обломков мужчину, однако впоследствии тот скончался в машине скорой помощи.

«Пострадавший скончался», — заявили оперативные службы.

Начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов отметил, что под обломками больше нет людей.

«Извлечены и эвакуированы трое пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются. Задействовано более 350 человек и 70 единиц техники. По нашим данным, под завалами людей быть не может», — сказал Орлов.

Около 19 часов мск в ведомстве сообщили, что спасательная группировка завершила работу на месте обрушения конструкций ТЦ в Новосибирске.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ и СК РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

«Своевременно усиленная группировка сил и техники, а также оперативно принятые меры и решения позволили ликвидировать последствия обрушения конструкций здания на площади 600 „квадратов“ за пять часов», — рассказали в МЧС России.

Виктор Орлов при этом подчеркнул, что разбор завалов продолжится в ночное время. Процесс осложнился конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволял эффективно использовать кран.

Отмечалось, что спасатели бензорезами распиливают металлические части здания и с помощью крана разбирают тяжелые плиты. На месте работает спецтехника, которая помогает расчистить завалы. Дроны ведут ситуацию с воздуха и подсказывают, где именно нужно усиливать работу групп.

Кто понесет ответственность за обрушение ТЦ в Новосибирске

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения крыши здания в Новосибирске, сообщило СУ СК России по региону.

«По данным следствия, сегодня днем в Новосибирске произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания на улице Наумова, в котором располагается сетевой продуктовый магазин. Наличие пострадавших устанавливается. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа», — написали в ведомстве.

Более того, как рассказали в мэрии города, новосибирский торговый центр, где обрушилась крыша, был построен самовольно. Там отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции призывало к привлечению застройщика к ответственности, но ему отказали в возбуждении дела.

«В 2017 году сотрудниками УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. — NEWS.ru) был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка по ул. Наумова», — говорится в сообщении.

