21 января 2026 в 13:43

Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео

Момент обрушения крыши в новосибирском торговом центре попал на видео. Как заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел в Первомайском районе на улице Наумова. На данный момент известно о двух пострадавших.

По словам очевидцев, здание сложилось, словно карточный домик. Также оказались повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. На место выехали прокурор Первомайского района и сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что обрушение крыши торгового центра, предварительно, произошло из-за огромного объема скопившегося на ней снега. По информации источника, конструкция просто не выдержала такого количества осадков. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в поселке Восточный Белореченского района Краснодарского края снежные завалы привели к обрушению крыш в трех жилых домах. Как уточнил глава района Сергей Сидоренко, никто не пострадал. 10 человек временно разместили в гостинице «Авангард», остальные переселились к родственникам.

Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
