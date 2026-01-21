Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:33

Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске

Спасатели начали поиск человека после обрушения ТЦ в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Новосибирске начались поисково-спасательные работы после обрушения кровли и второго этажа торгового центра, сообщили в пресс-службе МЧС России. В здании может находиться один человек, поэтому сотрудники ведомства приступили к его поискам.

Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного административного здания. Со слов администрации, в здании может находиться один человек. Проводятся поисково-спасательные работы, — сказано в сообщении.

Позже появилось сообщение, в котором говорится, что спасатели сумели спасти женщину. Однако в МЧС добавили, что под рухнувшими конструкциями еще могут оставаться люди.

Сотрудники МЧС России спасли женщину на месте происшествия в Новосибирск. По уточненной информации, под рухнувшими конструкциями могут находиться несколько человек, — заявили в МЧС.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в Новосибирске два человека пострадали при обрушении кровли торгового центра. Там отметили, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, в результате происшествия было повреждено несколько припаркованных рядом автомобилей.

Предварительно, обрушение произошло из-за большого объема снега, который скопился на крыше. Конструкция просто не выдержала такого веса.

До этого в Хабаровске в торговом центре «Броско Молл» деформировался и с грохотом обрушился пол. По словам очевидцев, все произошло внезапно, керамогранитная плитка вздулась и раскололась, что сопровождалось очень громким шумом.

торговые центры
Новосибирск
обрушения
МЧС
