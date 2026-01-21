Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске Сотрудники МЧС спасли женщину из-под завалов после ЧП в Новосибирске

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов торгового центра в Новосибирске женщину, которая оказалась под обломками после обрушения кровли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Пострадавшую передали медикам. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В ходе разбора завалов сотрудники МЧС России спасли женщину и передали ее медикам. Поисково-спасательные работы продолжаются, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обрушение крыши торгового центра в Новосибирске, предварительно, произошло из-за объема скопившегося на ней снега. По информации источника, конструкция просто не выдержала такого количества осадков.

До этого в мэрии Новосибирска сообщили о двух пострадавших при обрушении кровли городского ТЦ. Там отметили, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Тем временем в частном доме в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в пресс-службе оперативной группы региона, в результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу. Жертв в результате инцидента не оказалось.