Штраф в 119 млн: в чем виноват пилот, севший в поле и спасший 167 жизней

Пилоту Сергею Белову, в 2023 году посадившему самолет «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области, предъявили иск на 118,9 млн рублей. Что именно ему вменяют, справедливо ли наказание и что о штрафе думают в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Как Airbus A320 сел в пшеничном поле

Командир экипажа Сергей Белов стал героем новостей 12 сентября 2023 года, когда посадил самолет Airbus A320 в пшеничном поле. В тот день его называли героем, спасшим жизни 167 человек, в том числе 23 детей.

Воздушное судно выполняло полет из Сочи в Омск. Когда лайнер готовился к приземлению, сработала сигнализация из-за низкого уровня жидкости в гидросистеме и нехватки топлива. Пилот решил прекратить заход на посадку и набрать высоту, тем более что условия в аэропорту Омска были неблагоприятными: короткая взлетно-посадочная полоса и сильный боковой ветер с порывами. Белов действовал по согласованию с авиадиспетчерами.

«У моего самолета была плохая управляемость, не было уверенности в нормальной работе тормозов, шасси и механизации крыла», — вспоминал он впоследствии.

Пилот отметил, что в таких условиях могло случиться что угодно: самолет мог перевернуться, выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы и в результате разрушиться. Поэтому он решил перенаправить воздушное судно в Новосибирск. Однако топлива не хватало, погода портилась.

«В условиях огромной рабочей нагрузки и стресса экипажу нужно было найти подходящую площадку в местности, где преобладали леса и болота. Выбором стало ровное поле в Убинском районе Новосибирской области», — описывал события пилот.

Он добавил, что подобная посадка для линейного экипажа, не отрабатывавшего такие действия на тренажерах, является почти невыполнимой задачей. Позже стало известно, что из-за столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза. Самолету был нанесен ущерб, иск о возмещении которого «Уральские авиалинии» и предъявили Белову.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Что не так в деле о посадке Airbus A320 в поле

Позднее следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера стали ошибочные действия пилота. Белова обвинили по статье 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена». По ней может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Многие эксперты заявляли, что решение лететь в Новосибирск было «совершенной глупостью», потому что «садиться в тайге, когда самолет начинает разрушаться, — это очень страшное дело». Несмотря на это, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru назвал иск о возмещении ущерба «неподъемным» для обычного человека.

«Как это возможно? У него семья, дети, ипотеки, автомобили, пожилые родители, а ему нужно заплатить больше 100 миллионов. Он что, сын олигарха? Он хоть когда-нибудь сможет отдать эти деньги? Чушь! Как можно с простого работяги требовать такую сумму? Они что, заставят его квартиру, машину и дачу продать?» — задался вопросами Сытник.

По его словам, летчик «уже поплатился». Эксперт напомнил, что пилотов попросили уволиться и «вряд ли какая-то авиакомпания после подобного возьмет их на работу».

«А с другой стороны, им просто повезло грамотно сесть. Посадка самолета сама по себе требует мастерства, это обычное выполнение профессиональных обязанностей. Каждого командира или второго пилота еще в училище учат сажать самолеты. Никакого героизма или особенных навыков я тут не вижу», — заметил собеседник NEWS.ru.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Кто выступает в защиту пилотов Airbus A320

Срок давности по обвинению пилота Сергея Белова уже истек, а сумму выставленного ущерба может покрыть авиакомпания, предположил в разговоре с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, это гораздо лучше, чем быть проклинаемыми 167 семьями не вернувшихся из полета пассажиров, если бы случилась беда.

«При эксплуатации иностранных самолетов в условиях санкций, приведших к дефициту запчастей и износу, до ввода на линии отечественного авиапарка вся надежда на таких нестандартно мыслящих и смелых людей, как Белов», — сказал юрист.

Соловьев акцентировал внимание на том, что до конца не ясно, какие именно правила нарушил летчик.

«Прежде всего, он отвечал за жизни пассажиров в создавшейся нештатной ситуации. Сегодня сколько угодно можно говорить о том, как надо было сделать. Диванные эксперты не преминут поучить других, а заодно и хайпануть на резонансном инциденте», — заявил юрист.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Что сказали в Госдуме о посадивших Airbus A320 в пшеничном поле пилотах

Штраф в 118,9 млн рублей предъявлять одному человеку нельзя, тем более что он работал в составе экипажа, прокомментировал NEWS.ru депутат Государственной думы космонавт Роман Романенко.

«Я считаю, что это слишком большой штраф. Безусловно, один человек все это не может выплатить. Это невозможно», — сказал парламентарий.

По его словам, если все произошло из-за отказа техники и комиссия утвердила это, посадка самолета в пшеничном поле — это геройский поступок, ведь первостепенная задача каждого командира экипажа — спасти пассажиров и воздушное судно.

«Но, конечно, пока до конца не понятно, что там было на самом деле. Специальные группы и комиссии анализируют все подобные происшествия и подписывают бумагу, где выносят вердикт», — прокомментировал Романенко.

