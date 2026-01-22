Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:54

Обрушившийся ТЦ в Новосибирске был узаконен через суд

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Торговый центр в Первомайском районе Новосибирска, при обрушении которого погиб один человек и пострадали двое, был изначально построен самовольно и узаконен через суд в 2018 году, сообщает ТАСС. Администрация города пыталась добиться сноса объекта, однако стороны заключили мировое соглашение.

Утвердить заключенное мировое соглашение между мэрией в лице начальника юридического отдела администрации Каплина С. В. <…>, Турковым С. И., администрацией в лице главы администрации <…>: истец мэрия отказывается от встречных исковых требований к ответчику Туркову С. И. о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства, — говорится в определении суда.

Из материалов суда следует, что ранее на данном земельном участке располагалось здание гаража с автомойкой, после чего владелец решил реконструировать объект без получения необходимого разрешения. Попытка ввести постройку в эксплуатацию через обращение в мэрию завершилась отказом, в том числе из-за проблем с документами.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложнялся конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом.

торговые центры
Новосибирск
обрушения
Самострой
