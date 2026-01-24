Блэкаут в Мурманской области: перебои в электроснабжении, что известно

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Что об этом известно, почему произошла авария?

Что известно о ситуации с электроснабжением в Мурманской области

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света.

Он добавил, что временно ограничено электроснабжение некоторых многоквартирных домов и объектов уличного освещения. Приоритет в подаче энергии отдан социально значимым учреждениям, таким как больницы и котельные, заключил губернатор.

«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях „Россетей“, в регионе вводится режим повышенной готовности. Провел заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители „Россетей“, организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморска пока будут сохраняться. Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты», — написал Чибис в Telegram-канале.

Также глава региона отметил, что все аварийные и оперативные службы работают в усиленном, круглосуточном режиме. «Россетям» было поручено мобилизовать все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления линий электропередачи, заключил он.

Уголовное дело, кого накажут

В региональном СУ СК России заявили, что после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области заведено уголовное дело. Ситуация рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), отметили в ведомстве.

«По предварительным данным, 23 января 2026 года в результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по текущему содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморска, в том числе на объектах критической инфраструктуры», — указано в публикации.

В СК добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, производятся выемки имеющих значение для уголовного дела доказательств.

