24 января 2026 в 20:37

Омбудсмен рассказал подробности трагедии с медиками в Голой Пристани

Омбудсмен Георгиев: власти помогут семьям убитых сотрудников скорой помощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Власти помогут родственникам сотрудников Алешковской ЦРБ, которые погибли в результате атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Дрон ударил по автомобилю на въезде в Голую Пристань, когда тот ехал к тяжелобольному.

Соболезную родным, близким, коллективу несломленной больницы. Помощь окажем и родным, и больнице — работаем над этим, — написал он.

Погибшие — водитель, охранник и медсестра. Георгиев отметил, что все оставались преданными своему долгу и профессии до конца. Он добавил, что за месяц несколько машин Алешковской ЦРБ попали под обстрелы.

Уверен, что преступники, которые терроризируют мирное население, понесут жесткое наказание, — заключил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления. Колесник также отметил, что у погибших не было возможности выбраться из машины во время удара украинского БПЛА — они не могли быть к этому подготовлены.

атаки
атаки ВСУ
Херсонская область
происшествия
