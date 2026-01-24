Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 23:31

Захарова указала на двуличие Зеленского

Захарова: Зеленский заявляет о готовности к миру, пока ВСУ убивают врачей

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский говорит о мире и готовности к прекращению огня, но при этом украинские военные убивают медработников, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала атаку на санитарный автомобиль с бригадой медработников в Херсонской области.

Зеленский заявляет о мире и готовности к прекращению огня, которые он так рекламирует в Давосе, пока его террористы убивают врачей целенаправленно и систематически — все то, что они с 2014 года делают в Донбассе, — отметила дипломат.

До этого стало известно, что еще один раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби пройдет на следующей неделе. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что украинские официальные лица назвали прошедшие встречи позитивными.

Также директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты пытаются «ставить телегу впереди лошади», что мешает урегулированию.

Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
военные
