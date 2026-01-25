Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 07:47

На Западе выяснили, что США думают о европейских гарантиях для Киева

ВС Украины
США уверены, что американские гарантии безопасности для Украины более значимы, чем европейские, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника после переговоров в ОАЭ. В материале говорится, что, по мнению источников, на самом деле именно такого мнения придерживаются и обычные украинцы.

Усилия «коалиции желающих» — это хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности, — сказал собеседник.

Одним из трудны моментов в переговорах стали как раз гарантии для Украины, отмечает издание. Европейские страны хотят разместить небольшой контингент войск на украинской территории для контроля за соблюдением прекращения огня, Франция и Германия берут на себя главенствующие роли в инициативе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хотела бы видеть Украину в статусе дружественной страны. По его мнению, Киев придет к этому пониманию, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы этот момент наступил раньше.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин между тем отметил, что исход конфликта на Украине невозможно спрогнозировать. По словам главы ведомства, ситуация осложняется поведением Киева, которое он назвал непредсказуемым.

США
Украина
гарантии
Европа
