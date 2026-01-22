«Может подумывать о пенсии»: продюсер о новом повороте в истории Долиной

Народная артистка России Лариса Долина вскоре может завершить свою вокальную карьеру, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музкритик Павел Рудченко. По его мнению, певица создала себе крайне неблагоприятную репутацию из-за имущественного конфликта с покупательницей своей квартиры в Хамовниках Полиной Лурье.

Предполагаю, что тема Лурье и Долиной уже начинает людей немного напрягать и раздражать. Поэтому не думаю, что история с новым разбирательством будет такой же резонансной. Беда в том, что певица не предпринимает никаких шагов для улучшения репутации, да и в целом время для этого упущено. Есть вероятность, что зрители продолжат относиться к ней негативно. Это может сказаться и на ее концертной деятельности, и на бренде «Лариса Долина». По сути, в сложившейся ситуации Лариса Александровна может подумывать о пенсии, — высказался Рудченко.

Ранее адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, сообщила о намерении своей клиентки подать новый иск против Долиной. По ее словам, женщина планирует взыскать с артистки расходы, понесенные в ходе судебных разбирательств.