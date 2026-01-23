Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье Военные следователи раскрыли хищение топлива в Амурской области

Военные следователи СК РФ в Амурской области предъявили обвинение двум гражданам по делу о хищении топлива, предназначенного для отопления жилых домов в Белогорске, сообщили в Следственном комитете России. Уголовные дела расследуются по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Фигурантами стали мужчина, занимавший должность в жилищно-коммунальной службе и отвечавший за приемку топлива, а также женщина, осуществлявшая его доставку. По данным следствия, в 2022–2024 годах государственный заказчик заключил многомиллионные контракты с АО «Русский уголь» на поставку топлива для нужд отопления. Обвиняемые предоставляли документы с заведомо ложными сведениями об объемах поставленной продукции, после чего похищали часть топлива.

В результате обязательства по контрактам выполнены не были. Министерству обороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

