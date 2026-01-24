В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг

Взимание налога на добавленную стоимость для торгового эквайринга нецелесообразно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, России требуется принятие мер по стабилизации инфляционных процессов, а не их усугублению.
Введение НДС на торговый эквайринг будет иметь серьезные последствия как для благосостояния граждан, так и для экономики страны в целом. По сути, это скрытый налог на потребление, который неминуемо переложат на покупателей. Уже сейчас можно говорить, что стоимость товаров и услуг вырастет разом более чем на 0,5%. При этом первые недели 2026 года ознаменовались рекордным скачком цен. КПРФ предлагает отказаться от данной идеи. Государству сегодня нужны меры по сдерживанию инфляции и поддержке спроса, а не решения, которые ухудшают положение людей и тормозят развитие экономики, — высказался Афонин.
Как отметил депутат, Минфин лишь усиливает инфляционную спираль, делая товары и услуги менее доступными. По словам Афонина, это приведет к снижению покупательской способности и выручки предприятий, что делает невозможным устойчивый экономический рост.
Еще одна проблема — влияние этой меры на платежную дисциплину. Обложение эквайринга НДС будет подталкивать и бизнес, и граждан отказываться от безналичных расчетов в пользу наличных. Это прямо противоречит курсу на «обеление» экономики, необходимость которого подчеркивает президент России [Владимир Путин], — заключил Афонин.
Ранее появилась информация, что в России прогнозируется увеличение объема наличных денег на 22–35%. В течение следующих пяти лет сумма наличных расчетов может вырасти до 26,6 трлн рублей. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве.