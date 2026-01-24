Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 04:20

В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг

Депутат Афонин призвал не вводить НДС для торгового эквайринга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Взимание налога на добавленную стоимость для торгового эквайринга нецелесообразно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, России требуется принятие мер по стабилизации инфляционных процессов, а не их усугублению.

Введение НДС на торговый эквайринг будет иметь серьезные последствия как для благосостояния граждан, так и для экономики страны в целом. По сути, это скрытый налог на потребление, который неминуемо переложат на покупателей. Уже сейчас можно говорить, что стоимость товаров и услуг вырастет разом более чем на 0,5%. При этом первые недели 2026 года ознаменовались рекордным скачком цен. КПРФ предлагает отказаться от данной идеи. Государству сегодня нужны меры по сдерживанию инфляции и поддержке спроса, а не решения, которые ухудшают положение людей и тормозят развитие экономики, — высказался Афонин.

Как отметил депутат, Минфин лишь усиливает инфляционную спираль, делая товары и услуги менее доступными. По словам Афонина, это приведет к снижению покупательской способности и выручки предприятий, что делает невозможным устойчивый экономический рост.

Еще одна проблема — влияние этой меры на платежную дисциплину. Обложение эквайринга НДС будет подталкивать и бизнес, и граждан отказываться от безналичных расчетов в пользу наличных. Это прямо противоречит курсу на «обеление» экономики, необходимость которого подчеркивает президент России [Владимир Путин], — заключил Афонин.

Ранее появилась информация, что в России прогнозируется увеличение объема наличных денег на 22–35%. В течение следующих пяти лет сумма наличных расчетов может вырасти до 26,6 трлн рублей. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве.

