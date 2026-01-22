В России спрогнозировали резкий рост оборота наличных

Оборот наличных денег в России в долгосрочной перспективе вырастет на 22-35%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка. В ближайшие пять лет объем наличных расчетов может достичь 26,6 трлн рублей из-за изменений в налогообложении и экономической неопределенности.

Согласно базовому сценарию регулятора, показатель увеличится на 22% и составит 24 трлн рублей. Как отметила финансовый эксперт Ольга Беленькая, в кризисные периоды население традиционно стремится держать при себе запас наличных на экстренный случай.

В публикации говорится, что эксперты видят главные причины роста в повышении НДС и резком снижении порога для его уплаты малым бизнесом. Общая экономическая неопределенность также традиционно повышает спрос на физическую валюту как у населения, так и у предпринимателей, отметили они.

Ранее доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина предположила, что широкое внедрение цифрового рубля не приведет к сокращению общей денежной массы в стране, однако может изменить привычное соотношение между наличными и безналичными расчетами.