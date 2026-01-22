Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:24

В России спрогнозировали резкий рост оборота наличных

Банк России спрогнозировал рост наличных до 26,6 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оборот наличных денег в России в долгосрочной перспективе вырастет на 22-35%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка. В ближайшие пять лет объем наличных расчетов может достичь 26,6 трлн рублей из-за изменений в налогообложении и экономической неопределенности.

Согласно базовому сценарию регулятора, показатель увеличится на 22% и составит 24 трлн рублей. Как отметила финансовый эксперт Ольга Беленькая, в кризисные периоды население традиционно стремится держать при себе запас наличных на экстренный случай.

В публикации говорится, что эксперты видят главные причины роста в повышении НДС и резком снижении порога для его уплаты малым бизнесом. Общая экономическая неопределенность также традиционно повышает спрос на физическую валюту как у населения, так и у предпринимателей, отметили они.

Ранее доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина предположила, что широкое внедрение цифрового рубля не приведет к сокращению общей денежной массы в стране, однако может изменить привычное соотношение между наличными и безналичными расчетами.

наличные деньги
Россия
Центробанк
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
В Белоруссии оценили место Совета мира Трампа в многополярном мире
Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году
Посол России в Дании сделал резкое заявление о геноциде в Гренландии
Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение
В Бельгии объяснили отказ от конфискации российских активов
Адская стужа до -30, метели, снегопады? Погода в Москве до конца января
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.