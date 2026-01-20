Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля

Широкое внедрение цифрового рубля не приведет к сокращению общей денежной массы в стране, однако может изменить привычное соотношение между наличными и безналичными расчетами, заявила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с агентством ПРАЙМ. По ее оценкам, новая форма денег постепенно заменит часть наличного оборота, особенно в сферах, где важны скорость и прозрачность операций.

Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5–10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат, — отметила Главина.

Банковские карты также останутся востребованными, вероятно, для более сложных финансовых операций, в то время как цифровой рубль займет нишу быстрых и дешевых платежей, особенно там, где важны государственные гарантии. Наиболее подверженными изменениям могут стать розничная торговля, государственные услуги и межрегиональные платежи.

Ранее сообщалось, что россияне в 2025 году в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» сдали в магазины и банки около 500 тонн мелочи, или 487 млн рублей. Всего с момента старта этой акции, которую успели провести уже пять раз, жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.