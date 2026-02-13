Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

В ЦБ оценили готовность к запуску цифрового рубля

Набиуллина объявила о готовности к запуску цифрового рубля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для массового внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года практически все готово, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ завершает подготовку сервисов для открытия кошельков, переводов и оплаты в магазинах, сообщает ТАСС.

Проект наш развивается свои чередом, сервисы реализуются все согласно планам. И напомню, что пользоваться цифровыми рублями, то есть открывать кошельки, переводить деньги друг другу, расплачиваться в крупных магазинах можно будет с первого сентября этого года, <…> практически все для этого уже готово, — сказала Набиуллина.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью NEWS.ru заявил, что 1 сентября в стране заработает единый стандартный QR-код для приема цифрового рубля, и к платформе обязаны будут подключиться крупнейшие торговые сети. Это, по его словам, откроет путь к массовому использованию цифровой валюты гражданами. Парламентарий признался, что и сегодня продолжает получать часть зарплаты в цифровых рублях.

До этого сообщалось, что широкое внедрение цифрового рубля не приведет к сокращению общей денежной массы в стране, однако может изменить привычное соотношение между наличными и безналичными расчетами. Как заявила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина, новая форма денег постепенно заменит часть наличного оборота, особенно в сферах, где важны скорость и прозрачность операций.

