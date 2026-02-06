В ГД рассказали, когда цифровым рублем можно будет расплатиться в магазинах

В ГД рассказали, когда цифровым рублем можно будет расплатиться в магазинах Депутат Аксаков: с 1 сентября заработает единый QR-код для цифрового рубля

1 сентября в стране заработает единый стандартный QR-код для приема цифрового рубля, и к платформе обязаны будут подключиться крупнейшие торговые сети, заявил в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это, по его словам, откроет путь к массовому использованию цифровой валюты гражданами. Парламентарий признался, что и сегодня продолжает получать часть зарплаты в цифровых рублях.

Я до сих пор получаю часть зарплаты в цифровых рублях. <…> Но, поскольку пока мало какие магазины подключились к платформе, основную часть суммы я перевожу в безналичные рубли. Но уже с 1 сентября, когда появится единый QR-код и крупные торговые предприятия начнут принимать оплату в цифровых рублях, возможности для таких платежей заметно расширятся, — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что широкое внедрение цифрового рубля не приведет к сокращению общей денежной массы в стране, однако может изменить привычное соотношение между наличными и безналичными расчетами. Как заявила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина, новая форма денег постепенно заменит часть наличного оборота, особенно в сферах, где важны скорость и прозрачность операций.