22 января 2026 в 15:55

«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины

Захарова: Зеленский и его окружение разворуют €30 млрд из кредита ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение разворуют €30 млрд из кредита от стран ЕС, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это и называется «бюджетные нужды» Киева.

Что такое бюджетные нужды киевского режима? Ну мы-то с вами знаем теперь. Теперь об этом знает весь мир – на воровство эти деньги выделила Урсула фон дер Ляйен Зеленскому, — отметила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

Также Захарова иронично заявила, что только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо Зеленского за коррупционные преступления преследуют лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путаных фраз градоначальника во время публичных выступлений.

