Путин пообещал повысить МРОТ Путин: с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.

С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%, — сказал глава государства.

К 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое, указал Путин. Он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день около 6 млн работающих россиян не получают даже МРОТ, а порядка 12 млн граждан России не имеют никаких трудовых договоров.

В начале июня член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила «замерить глубину бедности» малоимущих семей. При этом, по ее словам, чтобы улучшить материальное положение малоимущих семей, следует не придумывать новые сертификаты, а увеличить помощь в рамках уже имеющихся проектов.