В Госдуме предложили «замерить глубину бедности» малоимущих семей Депутат ГД Бессараб призвала увеличить помощь малоимущим семьям вместо создания новых сертификатов

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чтобы улучшить материальное положение малоимущих семей, следует не придумывать новые сертификаты, а увеличить помощь в рамках уже имеющихся проектов, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с НСН она призвала «замерить глубину бедности», чтобы оценить ситуацию.

Нуждающиеся семьи начинают получать помощь, когда еще мама беременная. Другой вопрос — достаточная ли это помощь. Уже порядка 10 млн семей получают соответствующее пособие, но проблема все равно есть. Нам необходимо замерить глубину бедности. Неправильно, когда семья получает помощь государства, но даже с этой помощью не может выбраться за черту бедности, — подчеркнула парламентарий.

По словам депутата, Госдума совместно с Министерством труда будет работать над решением данной проблемы. Бессараб отметила, что только 25% семей, которые получают пособие равное МРОТ, выходят за черту бедности. Она заявила, что Госдума решит вопрос о дополнительном обеспечении таких семей.

Бессараб считает, что законопроект ЛДПР о сертификатах для новорожденного ребенка не совсем актуален. Парламентарий пояснила, что родовые сертификаты уже существуют и каждая семья имеет возможность на получение поддержки. При этом депутат уточнила, что сумма, которую можно получить при рождении ребенка, составляет около 23 тысяч рублей.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов ранее рассказал о законопроекте, направленном на поддержку малоимущих. По его словам, в России могут ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.