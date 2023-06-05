Малообеспеченным россиянам предложили выдавать сертификат для новорожденных В ЛДПР предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В России могут ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР. О нем в своем Telegram-канале рассказал заместитель руководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости, — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что номинальную стоимость сертификата правительство РФ будет утверждать ежегодно, исходя из средних цен на российские товары для новорожденных, в том числе детские коляски, одежду, предметы гигиены.

Право на получение сертификата планируется предоставить родителям или усыновителям, а также опекунам при условии, что те являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране.

По мнению разработчиков, принятие данного законопроекта положительно повлияет на демографическое развитие страны и динамику рождаемости.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина заявила, что жизнь детей с аллергической непереносимостью лактозы зависит от обеспечения специальным питанием, однако в России его не выпускают и этот рынок полностью импортоориентирован. Сенатор подчеркнула, что в палате ищут выход из сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что специальное и лечебное питание требуется все большему количеству детей, поэтому в стране необходимо возрождать институт молочных кухонь, которые станут еще и значительной поддержкой местных сельхозпроизводителей.