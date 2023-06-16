Голикова назвала число россиян, зарабатывающих ниже уровня МРОТ Голикова: 6 млн работающих россиян не получают даже МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

На сегодняшний день около 6 млн работающих россиян не получают даже МРОТ, заявила на ПМЭФ-2023 на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, около 12 млн граждан не имеют никаких трудовых договоров.

Сегодня, по ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда, — сказала Голикова.

В середине мая вице-премьер сообщила, что в России к 2024 году запустят реестр нуждающихся граждан. По ее словам, такая система позволит определить их число и соотнести полученные данные с показателями Росстата. Тогда же Голикова пообещала, что минимальный размер оплаты труда в последующие годы будут повышать опережающими темпами.

В начале июня член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила «замерить глубину бедности» малоимущих семей. При этом, по ее словам, чтобы улучшить материальное положение малоимущих семей, следует не придумывать новые сертификаты, а увеличить помощь в рамках уже имеющихся проектов.