В России пересчитают нуждающихся граждан Голикова: в РФ запустят реестр нуждающихся, а МРОТ будет расти опережающими темпами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России к 2024 году запустят реестр нуждающихся граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС. На расширенном заседании коллегии Минтруда России она также пообещала, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в дальнейшие годы будут повышать опережающими темпами.

Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, это реестр нуждающихся граждан. Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок, — рассказала Голикова.

Реестр позволит «истинно определить нуждающихся граждан» и соотнести полученные данные с показателями Росстата, объяснила вице-премьер.

Что касается роста МРОТ, то важно при увеличении фонда оплаты труда обеспечивать дифференциацию. Это позволит избежать серьезного нивелирования уровней квалификации и зарплаты сотрудников бюджетной сферы, отметила Голикова.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что МРОТ с 2024 года поднимут сразу на 18,5%. О том, сколько это в рублях, кого коснется, на что повлияет, кроме зарплат, и как повышали МРОТ ранее — в подборке NEWS.ru.