МРОТ резко повысят со следующего года: на что это повлияет От минимального размера оплаты труда зависит не только заработок, но и многие выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2024 года поднимут сразу на 18,5%. О том, сколько это в рублях, кого коснется, на что повлияет, кроме зарплат, и как повышали МРОТ ранее — в подборке NEWS.ru.

Что такое МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это, по сути, минимальная зарплата, которую работодатель должен платить подчиненным на полной ставке. Причем не важно, работает ли человек в бюджетной или коммерческой организации. Как уточняет Трудовой кодекс, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. Но если человек работает, к примеру, на полставки, эта норма уже не работает.

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Последний обозначает сумму, на которую россиянин, согласно расчетам правительства, может удовлетворить свои базовые потребности в еде, одежде и жилье. И МРОТ, и прожиточный минимум используют для установления не только зарплат, но и социальных выплат.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Может ли зарплата быть ниже МРОТ

Чтобы довести зарплату до «минималки», работодателю не обязательно повышать оклад. Вместо этого организации могут просто установить социальные доплаты. И тогда закон нарушен не будет.

В то же время, отмечают в сервисе «Консультант Плюс», ряд выплат нельзя включать в расчет «минималки». Это премии к праздникам и юбилейным датам, оплата сверхурочной и ночной работы, работы в выходные и праздники,

«северные» надбавки и районные коэффициенты, зарплата внутренних совместителей (ее выплачивают по отдельному трудовому договору), доплата за совмещение должностей, выплаты, которые власти региона запретили включать в расчет МРОТ.

Поэтому если вдруг работодатель платит меньше МРОТ, но при этом утверждает, что прибавляет к окладу указанные выше выплаты, это повод обратиться в трудовую инспекцию. Если работодатель нарушает закон, ему могут грозить как административные штрафы до 100 тыс. руб., так и уголовное преследование — штрафы до 500 тыс. руб. и тюремные сроки до 5 лет. Эти же нормы касаются в целом случаев невыплаты или неполной выплаты зарплат в России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой МРОТ в России установлен сейчас

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 руб. в месяц. Его размер установлен законом. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году, когда он был 15 279 руб. Для сравнения: в 2018-м показатель составлял 11 163 руб. в месяц. МРОТ должен индексироваться ежегодно, и власти иногда повышают его в несколько этапов.

С 2023 года начали действовать новые правила индексации, по которым МРОТ больше не зависит от средних зарплат в России. Теперь он привязан к прожиточному минимуму. И в 2023-м и 2024 годах темпы роста МРОТ должны быть на три процентных пункта выше, чем темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения. Последний показатель же индексируется на уровень инфляции.

Каким МРОТ будет в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 25 апреля, что с 2024 года МРОТ вырастет сразу на 18,5%. И это увеличит зарплаты для 4,8 млн российских граждан, говорит премьер.

Посчитаем: если увеличить действующий МРОТ на 18,5%, получится 19 246 рублей.

Председатель правительства также напомнил, что в течение последнего года по поручению президента дважды поднимался и прожиточный минимум — с 1 июня 2022 года и с начала января текущего года. «В результате он вырос более чем на 13,5%, и тем самым удалось сохранить доходы 15 млн человек», — констатировал премьер.

В чем отличие федерального МРОТ от регионального

Федеральные власти обычно устанавливают МРОТ для всей страны. И в регионах часто принимают документы с точно таким же размером. Но есть и исключения.

Например, в Москве размер минимальной заработной платы равен 24 801 руб., в Подмосковье — 19 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 23,5 тыс. руб., в Ленинградской области — 16 тыс. 987 руб. По закону региональный МРОТ не может быть ниже федерального. А выше — вполне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что влияет размер МРОТ

Понятно, что в первую очередь МРОТ влияет на зарплаты, например, специалистов без опыта, которым платят мало, или низкоквалифицированных специалистов, к примеру, уборщиков. В 2021 году «минималку» получали 2,5% работающих граждан России.

При этом минимальный размер оплаты влияет не только на зарплаты, но и на выплаты по больничным листам. Так, пособие по нетрудоспособности за месяц не может быть ниже МРОТ. И если, к примеру, у работника страховой стаж (период, когда человек был официально оформлен по трудовому договору и в Пенсионный фонд поступали страховые выплаты) на момент начала болезни составляет менее полугода, или зарплата за два предыдущих года в месяц была ниже МРОТ, больничные будут рассчитываться исходя из стоимости его трудового дня, рассчитанного на базе МРОТ.

Похожим образом МРОТ используют при расчете пособий по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Интересно, что у сотрудников с большим стажем и зарплатой больничные тоже могут рассчитывать по МРОТ, но только в качестве наказания. Например, если работник нарушал режим, предписанный врачом, или попал на больничную койку в результате опьянения. Поэтому отдыхать и болеть тоже нужно ответственно.