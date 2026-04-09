Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт

Пусть внешний вид этих дамплингов не обманывает. Хоть они и выглядят как скромные пельмени или вареники, внутри скрывается невероятный вкус.

Ингредиенты

Для теста: 200 г муки, щепотка соли, 120 мл кипятка, 1 ст. л. растительного масла.

Для начинки: 250 г филе лосося, 2 зубчика чеснока, кусочек имбиря (2 см), 3 стебля зеленого лука, цедра 1 лайма, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. хлопьев чили.

Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. сладкого соуса чили, 1 ч. л. кунжутного масла, 1 ч. л. рисового уксуса.

Для подачи: кунжут.

Процесс приготовления

Просеиваю муку с солью в миску. Тонкой струйкой вливаю кипяток и быстро замешиваю палочками для суши или вилкой. Когда масса соберется, добавляю растительное масло и вымешиваю руками до гладкости. Накрываю полотенцем и оставляю на столе минут на 10 отдыхать.

Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. Лосося режу мелким кубиком. Чеснок и имбирь тру на мелкой терке. Зеленый лук шинкую тонкими колечками. Складываю все в миску.

Добавляю к рыбе цедру лайма, соевый соус, кунжутное масло и хлопья чили. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Начинка должна быть ароматной и хорошо пропитанной соусами.

Раскатываю тесто в очень тонкий пласт, примерно 1–2 мм толщиной. Стаканом или формой вырезаю кружки диаметром 4–5 см.

На каждый кружок кладу примерно чайную ложку начинки. Края смачиваю водой и хорошо защипываю, формируя аккуратные дамплинги.

Разогреваю духовку до 180 градусов. Выкладываю дамплинги на противень с пергаментом и отправляю запекаться на 15–20 минут, пока они не станут золотистыми.

Пока они готовятся, делаю соус. Просто смешиваю соевый соус, сладкий чили, кунжутное масло и рисовый уксус.