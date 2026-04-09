09 апреля 2026 в 10:39

Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт

Пусть внешний вид этих дамплингов не обманывает. Хоть они и выглядят как скромные пельмени или вареники, внутри скрывается невероятный вкус.

Ингредиенты

Для теста: 200 г муки, щепотка соли, 120 мл кипятка, 1 ст. л. растительного масла.

Для начинки: 250 г филе лосося, 2 зубчика чеснока, кусочек имбиря (2 см), 3 стебля зеленого лука, цедра 1 лайма, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. хлопьев чили.

Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. сладкого соуса чили, 1 ч. л. кунжутного масла, 1 ч. л. рисового уксуса.

Для подачи: кунжут.

Процесс приготовления

Просеиваю муку с солью в миску. Тонкой струйкой вливаю кипяток и быстро замешиваю палочками для суши или вилкой. Когда масса соберется, добавляю растительное масло и вымешиваю руками до гладкости. Накрываю полотенцем и оставляю на столе минут на 10 отдыхать.

Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. Лосося режу мелким кубиком. Чеснок и имбирь тру на мелкой терке. Зеленый лук шинкую тонкими колечками. Складываю все в миску.

Добавляю к рыбе цедру лайма, соевый соус, кунжутное масло и хлопья чили. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Начинка должна быть ароматной и хорошо пропитанной соусами.

Раскатываю тесто в очень тонкий пласт, примерно 1–2 мм толщиной. Стаканом или формой вырезаю кружки диаметром 4–5 см.

На каждый кружок кладу примерно чайную ложку начинки. Края смачиваю водой и хорошо защипываю, формируя аккуратные дамплинги.

Разогреваю духовку до 180 градусов. Выкладываю дамплинги на противень с пергаментом и отправляю запекаться на 15–20 минут, пока они не станут золотистыми.

Пока они готовятся, делаю соус. Просто смешиваю соевый соус, сладкий чили, кунжутное масло и рисовый уксус.

Читайте также
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Пельмени-фри в аэрогриле: забудьте о сковороде — никакого лишнего жира
Сочнее не бывает: секрет уральских пельменей с бульоном внутри
еда
рецепты
пельмени
рыба
Дмитрий Демичев
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
