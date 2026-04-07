Забыла о дрожжах и долгой расстойке: этот сырный пирог на кефире готовится за 20 минут, вкуснее осетинского и хачапури

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, муку и сыр — и через 40 минут на столе румяный пышный пирог с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного чаепития, завтрака или даже ужина.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое мягкое тесто с легкой кислинкой, а внутри — щедрая начинка из расплавленного сыра, которая тянется при каждом разрезе и буквально тает во рту. Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды; для начинки — 400 г сыра (сулугуни, адыгейского или смеси), 50 г сливочного масла. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут.

Добавьте яйцо, соль и муку, замесите мягкое, не липнущее тесто. Дайте отдохнуть 15–20 минут. Сыр натрите на крупной терке. Тесто разделите на две части, раскатайте в круглые лепешки. На одну выложите сыр, накройте второй, защипните края, сформируйте пирог. Сделайте небольшое отверстие в центре для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 190°С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовый пирог смажьте сливочным маслом. Подавайте горячим — он исчезает быстрее, чем вы успеете его нарезать.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
