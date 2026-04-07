«Третий приглушенный»: соседка раскрыла подробности убийства в Таганроге

Во время убийства семейной пары из Таганрога были слышны три выстрела, рассказала РЕН ТВ соседка по дому. По ее словам, родители возможного убийцы не могли смириться с тем, что сын «сидел на их шее», они призывали мужчину устроиться на работу, но безуспешно.

Два таких сильных было, а третий — как приглушенный, — сказала соседка.

Женщина также рассказала, что подозреваемый часто спорил с отцом. По ее словам, мужчина угрожал и соседям — в прошлом году он явился к ней домой и пообещал «всех здесь поубивать».

Ранее сообщалось, что в Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». По данным СМИ, предполагаемый преступник уехал на автомобиле Kia Sportage.

До этого на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике был найден чемодан с телом мужчины. Находку сделала женщина во время прогулки по парку. Она заметила синий чемодан в овраге и обнаружила внутри труп. По предварительной информации, на теле погибшего есть колото-резаные ранения.