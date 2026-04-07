07 апреля 2026 в 16:40

«Третий приглушенный»: соседка раскрыла подробности убийства в Таганроге

РЕН ТВ: во время убийства пары из Таганрога прозвучали три выстрела

Во время убийства семейной пары из Таганрога были слышны три выстрела, рассказала РЕН ТВ соседка по дому. По ее словам, родители возможного убийцы не могли смириться с тем, что сын «сидел на их шее», они призывали мужчину устроиться на работу, но безуспешно.

Два таких сильных было, а третий — как приглушенный, — сказала соседка.

Женщина также рассказала, что подозреваемый часто спорил с отцом. По ее словам, мужчина угрожал и соседям — в прошлом году он явился к ней домой и пообещал «всех здесь поубивать».

Ранее сообщалось, что в Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». По данным СМИ, предполагаемый преступник уехал на автомобиле Kia Sportage.

До этого на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике был найден чемодан с телом мужчины. Находку сделала женщина во время прогулки по парку. Она заметила синий чемодан в овраге и обнаружила внутри труп. По предварительной информации, на теле погибшего есть колото-резаные ранения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Юные вандалы испортили памятник с боевым танком под Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

