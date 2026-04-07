«Третий приглушенный»: соседка раскрыла подробности убийства в Таганроге

Во время убийства семейной пары из Таганрога были слышны три выстрела, рассказала РЕН ТВ соседка по дому. По ее словам, родители возможного убийцы не могли смириться с тем, что сын «сидел на их шее», они призывали мужчину устроиться на работу, но безуспешно.
Два таких сильных было, а третий — как приглушенный, — сказала соседка.
Женщина также рассказала, что подозреваемый часто спорил с отцом. По ее словам, мужчина угрожал и соседям — в прошлом году он явился к ней домой и пообещал «всех здесь поубивать».
Ранее сообщалось, что в Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». По данным СМИ, предполагаемый преступник уехал на автомобиле Kia Sportage.
