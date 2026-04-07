Россиянин застрелил родителей и сбежал В Таганроге мужчина застрелил родителей и сбежал

В Таганроге мужчина застрелил родителей и сбежал, сообщил Telegram-канал «112». В настоящее время его ищут правоохранители, объявлен план «Перехват». Мотивы злоумышленника пока не известны.

Как отметил канал, мужчину уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков. С места преступления он скрылся на машине Kia Sportage.

Ранее у дома 128 по Невскому проспекту в Петербурге произошла стрельба. По информации полиции города, очевидцы рассказали: женщина в состоянии алкогольного опьянения стреляла в мужчину из пневматического пистолета. Ссора, как уточнили в полиции, произошла на почве личной неприязни. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что пьяный пасынок зарезал отчима во время ссоры в селе Усть-Ишим Омской области. Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Поздно вечером 19-летний местный житель вернулся домой от знакомого и застал соседа, который пришел в гости к отчиму.

В марте москвича приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство бывшей супруги на почве ревности. Суд установил, что мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. От полученных травм она скончалась.