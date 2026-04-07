Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 16:40

Стало известно, в какие регионы на следующей неделе придет летнее тепло

Синоптик Паршина: на юге России с 6 апреля потеплеет до +20 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На юге России с 6 по 12 апреля воздух днем прогреется до +20 градусов, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако, по ее словам, там ожидаются дожди. Она уточнила, что речь идет об Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях и республиках Северного Кавказа.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях небольшие и умеренные дожди. В начале недели до +20 градусов, в среду и четверг — до +16. В Краснодарском крае и Адыгее, республиках Северного Кавказа и на Ставрополье — до +20 градусов, а местами и чуть выше. Сильные дожди ожидаются 6 и 9 апреля, — сказала Паршина.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

Россия
погода
прогнозы
лето
жара
Максим Ширяев
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.