Режу кабачок вдоль и беру пучок зелени: летние рулеты с сыром хочется готовить весь сезон — шикарная, свежая закуска

Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, но именно этот рецепт хочется повторять снова и снова. Тонкие полоски кабачка обжариваются до мягкости, а затем превращаются в аппетитные рулетики с нежной сырной начинкой, ароматной зеленью и грецкими орехами.
Закуска получается легкой, свежей и очень нарядной.
Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 шт., творожный сыр — 200 г, петрушка — 1 большой пучок, грецкие орехи — 60 г, чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.
Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами. Слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем обсушите бумажным полотенцем.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и быстро обжарьте полоски кабачка с двух сторон до мягкости. Переложите на тарелку и полностью остудите.
Для начинки смешайте творожный сыр, измельченную петрушку, пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленные грецкие орехи. Добавьте немного черного перца и тщательно перемешайте.
На край каждой полоски кабачка выложите небольшое количество начинки и сверните плотным рулетиком.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит эту закуску за сочетание простых продуктов и эффектную подачу. Особенно удачным получается вариант с грецкими орехами — они добавляют приятную текстуру и делают вкус более интересным.