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14 июня 2026 в 14:35

Режу кабачок вдоль и беру пучок зелени: летние рулеты с сыром хочется готовить весь сезон — шикарная, свежая закуска

Фото: D-NEWS.ru
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Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, но именно этот рецепт хочется повторять снова и снова. Тонкие полоски кабачка обжариваются до мягкости, а затем превращаются в аппетитные рулетики с нежной сырной начинкой, ароматной зеленью и грецкими орехами.

Закуска получается легкой, свежей и очень нарядной.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 шт., творожный сыр — 200 г, петрушка — 1 большой пучок, грецкие орехи — 60 г, чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами. Слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем обсушите бумажным полотенцем.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и быстро обжарьте полоски кабачка с двух сторон до мягкости. Переложите на тарелку и полностью остудите.

Для начинки смешайте творожный сыр, измельченную петрушку, пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленные грецкие орехи. Добавьте немного черного перца и тщательно перемешайте.

На край каждой полоски кабачка выложите небольшое количество начинки и сверните плотным рулетиком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит эту закуску за сочетание простых продуктов и эффектную подачу. Особенно удачным получается вариант с грецкими орехами — они добавляют приятную текстуру и делают вкус более интересным.

Проверено редакцией
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кабачки
орехи
закуски
лето
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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