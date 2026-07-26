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26 июля 2026 в 14:33

Нутелла отдыхает: делаю урбеч за 20 минут — нужны только миндаль и блендер

Фото: D-NEWS.ru
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Сырой миндаль, пять минут в духовке и работа блендера — вот и все, что нужно для домашнего урбеча. Получается густая, ароматная паста, которую можно намазывать на хлеб, добавлять в каши или делать из нее заправку для салатов.

Рецепт прост до безобразия

Сначала прогреваю очищенный миндаль (500 г) в духовке при 50 °C всего пять минут, чтобы орехи стали теплыми и легче отдавали масло. Тем временем достаю мощный блендер и пересыпаю миндаль в чашу. Самое сложное — это набраться терпения: сначала орехи превращаются в муку, потом начинают слипаться, и только спустя несколько минут активного перемешивания со стенок начинает выделяться масло. Регулярно останавливаю блендер и соскребаю массу лопаткой, чтобы мотор не перегрелся. Когда смесь становится однородной, тягучей пастой, перекладываю ее в чистую стеклянную банку и плотно закрываю крышкой — хранится в холодильнике и отлично идет на завтрак.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразило, как миндаль на глазах превращается из сухой крошки в жидкое масло. Я думал, блендер перегреется, но через 15 минут получилась густая, тягучая паста, которая пахнет так, будто я открыл кондитерскую. Рекомендую не добавлять сахар — природная сладость орехов раскрывается лучше любого подсластителя. Храню в банке в холодильнике, мажу на утренний тост — и сыт до обеда.

Проверено редакцией
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