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29 июля 2026 в 20:00

Сырные палочки «Минутка»: просто мну чипсы и обваливаю в них моцареллу — жарю на сковороде или в аэрогриле

Фото: D-NEWS.ru
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Сырные палочки «Минутка» готовятся за считаные минуты и отличаются особой корочкой. В качестве панировки используются обычные чипсы, которые дают невероятный хруст и пикантный соленый вкус.

Ингредиенты: 200 г твердого сыра, 0,5 стакана муки, 1 яйцо, 1 упаковка чипсов (любых), масло для жарки. Сыр нарежьте брусочками толщиной 1–1,5 см. В трех мисках подготовьте муку, взбитое яйцо и крошку из чипсов (помните их прямо в пакете). Обмакивайте каждый брусочек по очереди в муку, затем в яйцо, затем в чипсовую крошку, обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки или в аэрогриле.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже не один раз готовила сырные палочки по этому рецепту и дала совет: перед панировкой уберите брусочки сыра в морозилку на 10 минут — они станут плотнее, при жарке сыр не вытечет раньше времени.

Ранее стало известно, как приготовить пахлаву из одной пачки теста фило.

Проверено редакцией
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сыры
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Сырные палочки «Минутка»: просто мну чипсы и обваливаю в них моцареллу — жарю на сковороде или в аэрогриле Сырные палочки «Минутка» готовятся за считанные минуты и отличаются особой корочкой. В качестве панировки используются обычные чипсы, которые дают невероятный хруст и пикантный соленый вкус.
200 г твердого сыра
0,5 стакана муки
1 яйцо
1 упаковка чипсов (любых)
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Сыр нарежьте брусочками толщиной 1-1,5 см. В трех мисках подготовьте: муку, взбитое яйцо и крошку из чипсов (помните их прямо в пакете).
Обмакивайте каждый брусочек по очереди в муку, затем в яйцо, затем в чипсовую крошку, обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки или в аэрогриле.
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