Вместо надоевшей шарлотки — пеку «Вулкан»: с творожной начинкой, ягодной прослойкой — готовится просто, а вкус как у чизкейка

Беру сметану, творог и ягоды — и пеку пирог «Вулкан», который сам обволакивает начинку в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий нежный корж из сметанного теста, внутри — воздушная творожная прослойка, а в центре — сочные ягоды, которые придают легкую кислинку. Все вместе напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 80 г сахара, щепотка соли, 200 г сметаны, 2 столовые ложки растительного масла, 170 г муки, 10 г разрыхлителя; для начинки — 350 г творога, 2 яйца, 80 г сахара, ванилин на кончике ножа, 3 столовые ложки крахмала, 100 г ягод (свежих или замороженных).

Для теста смешайте яйца, сахар, соль, сметану и масло, добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Для начинки творог пробейте блендером с яйцами, сахаром, ванилином и крахмалом. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху аккуратно выложите творожную начинку, в центр высыпьте ягоды. Выпекайте при 180°С 40–45 минут. Готовый пирог остудите — он вкусен и теплым, и холодным.

Мария Левицкая
