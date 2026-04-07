07 апреля 2026 в 11:05

Вместо шарлотки теперь «Невидимка» — текстура как пух: рецепт с добавлением молока и тонких слайсов яблок

Фото: D-NEWS.ru
Обычная шарлотка уже не кажется такой интересной. В этом пироге «Невидимка» почти не чувствуется тесто, потому что основа — это сочные яблоки.

За счет тонкой нарезки и нежной заливки получается удивительно воздушная, «пуховая» текстура.

Продукты

Яблоки — 1 кг, яйца — 3 шт., мука — 210 г, сахар — 110 г, молоко — 80 мл, растительное масло — 10 мл, разрыхлитель — 7 г, соль — 1/4 ч. л.

Приготовление

Яблоки нарезают очень тонкими слайсами, кожуру можно оставить или очистить. Яйца взбивают до пышности, добавляют сахар и продолжают взбивать до светлой густой массы. Вводят часть муки с разрыхлителем, затем вливают молоко, перемешивают, добавляют соль, масло и оставшуюся муку — тесто получается жидким и нежным.

Соединяют его с яблоками, аккуратно перемешивают, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Форму смазывают маслом, застилают пергаментом и выкладывают массу слоями, слегка уплотняя.

Выпекают при 180 °C около 50 минут, затем накрывают фольгой и доводят еще 15 минут. Пирог полностью остужают в форме — именно тогда он приобретает свою фирменную нежную текстуру.

Ранее мы делились рецептом гречки по-вкусному. Не сухая, ароматная каша — рецепт простой, а съедают до крупицы.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
