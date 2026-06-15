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15 июня 2026 в 14:15

Смешиваю стакан йогурта и муку: пеку «Клубничную нешарлотку» — вкусный сезонный пирог на замену яблочным

Фото: D-NEWS.ru
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Как только появляется ароматная клубника, яблочные пироги временно уходят на второй план. Этот нежный пирог получается воздушным, сочным и очень летним. Основа на йогурте делает мякиш мягким и влажным, а клубника во время выпечки превращается в сладкую ягодную начинку с легкой кислинкой.

Особый шарм пирогу придает хрустящая штрейзельная крошка сверху.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 3 шт., сахар — 150 г, соль — 1 щепотка, сливочное масло растопленное — 70 мл, греческий йогурт или натуральный йогурт — 250 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 10 г, клубника — 300 г.

Для штрейзельной крошки: мука — 50 г, сливочное масло мягкое — 40 г, сахар — 20 г, ванильный сахар — 10 г.

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и йогурт, аккуратно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.

Выложите половину теста в форму, застеленную пергаментом. Клубнику разрежьте пополам и распределите по поверхности. Сверху выложите оставшееся тесто и украсьте пирог оставшимися ягодами.

Для штрейзеля смешайте муку, сахар, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Разотрите руками до образования крошки и равномерно распределите ее по пирогу.

Выпекайте при 160 градусах около 30–35 минут до золотистой корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть, чтобы ягодный сок равномерно распределился внутри.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить этот пирог именно в разгар клубничного сезона. Йогурт делает тесто особенно нежным, а штрейзельная крошка добавляет тот самый эффект домашней выпечки из хорошей кондитерской.

Проверено редакцией
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пироги
шарлотка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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