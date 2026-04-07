Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами

Самые вкусные куличи с фруктами — как испечь пасхальное блюдо не как у всех

Традиционный кулич испокон веков олицетворяет торжество Пасхи. У каждой семьи есть свой дорогой сердцу ритуал: замес опары, томительное ожидание у духовки и первый срез еще горячего лакомства. Однако со временем хочется слегка обновить привычную выпечку, не ломая канонов, а лишь бережно дополняя их. Именно куличи с фруктами дают нужный эффект — более насыщенный аромат, необычную структуру мякиша и незабываемое послевкусие. Предлагаем три оригинальных рецепта кулича, которые просто испечь дома.

Кулич с манго и кокосовым молоком

Манго в пасхальном тесте — затея смелая, зато результат удивляет с первого раза. Кокосовое молоко делает мякиш воздушным, а рецепт кулича обретает тропический характер, незнакомый классической выпечке.

Ингредиенты

Потребуются мука пшеничная высшего сорта (500 г), дрожжи сухие (7 г), крупные яйца (3 шт.), молоко кокосовое (200 мл) и обычное (100 мл), масло сливочное (80 г), сахар (120 г), соль (0,5 ч. л.), ваниль (1 ч. л.), спелое манго или размороженное (150 г), цедра лайма (1 ч. л.); для глазури — сахарная пудра и кокосовая стружка.

Приготовление

Манго пробить блендером в густое пюре. Молоко нагреть до 38°C, растворить дрожжи с ложкой сахара, оставить на 10 минут. Соединить опару с яйцами, сахаром, кокосовым молоком, цедрой и манго-пюре. Постепенно добавить муку, в конце — размягченное масло. Месить тесто 12–15 минут. Оставить под пленкой на 1,5 часа, обмять, заполнить формы на треть. Расстойка — 40 минут. Духовка — 170°C, 35–40 минут. Готовый остывший кулич полить глазурью на кокосовом молоке, украсить стружкой.

Калорийность: 318 ккал / 100 г. Белки — 7,1 г, жиры — 10,4 г, углеводы — 48,2 г.

Польза: манго насыщено бета-каротином и витамином C — поддерживает иммунитет и состояние кожи.

Кулич с инжиром, белым мисо и грецким орехом

Кулич с манго и кокосовым молоком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Белое мисо в дрожжевом тесте — ход почти провокационный, но именно эта паста рождает мягкий карамельный фон и умами-глубину, которых не дает ни один другой ингредиент. Вяленый инжир и орехи завершают картину — получается что-то на стыке панеттоне и японского кондитерского цеха.

Ингредиенты

Нужны мука пшеничная (480 г), мука цельнозерновая (50 г), дрожжи живые (20 г), яйца (4 шт.), молоко (180 мл), масло сливочное (100 г), коричневый сахар (90 г), белая мисо-паста (2 ст. л.), вяленый инжир кубиками (120 г), дробленые грецкие орехи (60 г), соль (щепотка), мед для финальной смазки (1 ст. л.).

Приготовление

Дрожжи пустить в теплое молоко с сахаром. Мисо растереть с мягким маслом в однородную пасту. Яйца взбить с сахаром, влить дрожжевое молоко и мисо-масло. Всыпать муку, месить 10 минут, затем вмешать инжир и орехи. Расстойка — 2 часа до удвоения объема. Разложить по формам, дать подняться еще 45 минут. Печь при 175°C 30–35 минут. Сразу после духовки смазать медом — корочка заблестит и наполнит кухню ароматом.

Калорийность: 342 ккал / 100 г. Белки — 9,3 г, жиры — 13,7 г, углеводы — 45,8 г.

Польза: инжир богат железом, клетчаткой и калием — мягко поддерживает сердце и работу кишечника.

Кулич с вяленой вишней, кардамоном и розовой водой

Розовая вода появилась в восточной кулинарии раньше, чем большинство современных специй, но в пасхальных куличах с фруктами ее почти никто не применяет. А зря: пара ложек превращают тесто в парфюмерно-сладкое облако. Кардамон и вяленая вишня делают этот рецепт кулича узнаваемым с первого вдоха.

Ингредиенты

Понадобятся мука пшеничная (500 г), дрожжи сухие (8 г), яйца (3 шт.) и желтки (2 шт.), теплое молоко (160 мл), розовая вода (3 ст. л.), масло сливочное (90 г), сахар (100 г), соль (0,5 ч. л.), молотый кардамон (1 ч. л.), мускатный орех (щепотка), вяленая вишня (130 г), очищенные фисташки (40 г), цедра апельсина (1 ч. л.).

Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление

Вишню залить розовой водой, оставить на 30 минут. Дрожжи развести в молоке с сахаром. Взбить яйца и желтки с сахаром, добавить опару, цедру, кардамон и мускат. Вмешать муку, потом масло. После 10 минут замеса добавить вишню с розовой водой и фисташки. Расстойка — 1,5 часа, затем обмять и разложить по формам на 50 минут. Выпекать при 170°C 35–40 минут. Украсить белковой глазурью, лепестками розы и фисташковой крошкой.

Калорийность: 328 ккал / 100 г. Белки — 7,8 г, жиры — 11,2 г, углеводы — 49,6 г.

Польза: кардамон стимулирует пищеварение и обладает природным антисептическим действием.

Пасха — это не только дань традициям, но и та душевная теплота, которая рождается в доме через простые радости: тесто, аромат свежей сдобы, совместную трапезу. Даже классический кулич способен заиграть новыми гранями, если внести в него неожиданные фруктовые оттенки, не разрушая праздничного духа. Куличи с фруктами — это деликатный шаг к разнообразию, делающий знакомое угощение свежее и интереснее, но сохраняющий самое главное: уют и веру в маленькое чудо.

