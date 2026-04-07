Турецкий пирог «4 ложки»: ни весов, ни миксера, ни возни. Вкуснее шарлотки и манника

Беру 4 яйца, 4 ложки сахара, масла, молока, муки и манки — и через 20 минут на столе пирог, который тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для внезапного чаепития или когда хочется сладкого, а возиться с тестом нет ни сил, ни желания.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный бисквит с легкой манной текстурой, пропитанный молоком с сахарной пудрой, который впитывается в каждый кусочек, делая пирог мягким, сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки растительного масла, 4 столовые ложки молока, 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки манной крупы, 1 пакетик разрыхлителя, щепотка ванильного сахара; для пропитки — 500 мл молока, 120 г сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром, добавьте масло и молоко, перемешайте. Всыпьте муку, манку и разрыхлитель, замесите однородное тесто.

Выложите в смазанную маслом форму, выпекайте при 180 °С 20 минут. Горячий пирог залейте смесью молока с сахарной пудрой, остудите и уберите в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь. Посыпьте кокосовой стружкой по желанию. Этот пирог — настоящая находка для всех, кто любит простые и вкусные десерты.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Мария Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
