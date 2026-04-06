У соседей клубники кот наплакал, а у меня — ведра. Трачу всего час в апреле — летом ягоды собираю тазами

Всего один час, потраченный на клубничные грядки в апреле, способен превратить летний урожай в настоящее изобилие. Есть проверенный метод, который позволяет собирать ягоды буквально тазами.

Первым делом — обрезка. Удалите все листья, которые за зиму покраснели или побурели. Они уже не дадут растению питания, а только оттянут силы. Оставьте только зеленую сердцевину — свежая листва нарастет позже. На эту процедуру уходит не больше 20 минут.

Второй шаг — ревизия кустов. Внимательно осмотрите каждое растение: слишком глубоко посаженные кусты аккуратно приподнимите, а те, у которых оголились корешки, присыпьте землей или торфом. Точка роста должна быть на уровне почвы. На это уйдет еще 20 минут.

Третий этап — очистка грядок от старой мульчи. Сено, опилки, трава — все это за зиму превратилось в рассадник инфекций и вредителей. Уберите мульчу граблями, заодно удалите и первые сорняки. Последние 15–20 минут работы — и грядки готовы.

Важно: в апреле не нужно торопиться с подкормками, рыхлением или обработкой от насекомых. Ранней весной удобрения все равно вымоются талыми водами и дождями, а с остальными работами можно повременить. Главное — дать клубнике чистоту, воздух и правильную посадку. А уж ягода за это скажет спасибо.

