Участник специальной военной операции на Украине с позывным Погром наступил на мину и сумел продолжить движение, сообщает RT. Военнослужащий принимал участие в боях в Курской области. Во время продвижения он шел первым в составе группы. Серьезных ранений удалось избежать. Мужчина сделал себе укол и продолжил путь.

Шла долгая стадия накопления сил и подготовки, и, когда поступил приказ, все ринулись в бой и отбили, — сказал военный.

Погром также рассказал, что в момент начала операции «Поток», когда все подразделения пришли в движение, требовалось действовать ювелирно, поскольку в поселке Гуево еще оставались гражданские.

Ранее российский боец с позывным Механ в одиночку отбил атаку ВСУ, после чего несколько дней полз к позициям ВС России с ранением и без еды, воды и связи. По информации Минобороны РФ, это произошло во время боев на Запорожском направлении летом 2025 года.

До этого в Министерстве обороны России сообщили об освобождении села Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска.