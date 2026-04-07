Экс-тренер «Зенита» назвал фаворита кубкового матча со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» является фаворитом кубкового матча против московского «Спартака», считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что коллектив Сергея Семака не станет рисковать и выставит сильнейший состав даже перед главной игрой чемпионата против «Краснодара».

«Зенит» не отпустит «Спартак» сейчас, это же игра на выбывание. Москвичи показали неплохую игру с «Локомотивом» и идут неплохо, но линия обороны красно-белых все же ненадежна. В свою очередь у «Зенита» очень сильная атака. А в обороне они играют аккуратно. Не дадут «Спартаку» разгуляться. Не основной состав? Сергей Богданович не будет так рисковать, выставит сильнейших. Думаю, что шансы «Зенита» — 70 на 30, — сказал Рапопорт.

Встреча состоится 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 20:45 мск. Главным арбитром поединка назначен Артем Чистяков. В следующем раунде победитель пары сыграет против «Крыльев Советов» или ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что во встрече «Зенита» и «Спартака» нет явного фаворита. Он отметил, что команды будут бороться до последнего.