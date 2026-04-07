07 апреля 2026 в 16:34

Экс-тренер «Зенита» назвал фаворита кубкового матча со «Спартаком»

Рапопорт назвал «Зенит» фаворитом кубкового матча против московского «Спартака»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Петербургский «Зенит» является фаворитом кубкового матча против московского «Спартака», считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что коллектив Сергея Семака не станет рисковать и выставит сильнейший состав даже перед главной игрой чемпионата против «Краснодара».

«Зенит» не отпустит «Спартак» сейчас, это же игра на выбывание. Москвичи показали неплохую игру с «Локомотивом» и идут неплохо, но линия обороны красно-белых все же ненадежна. В свою очередь у «Зенита» очень сильная атака. А в обороне они играют аккуратно. Не дадут «Спартаку» разгуляться. Не основной состав? Сергей Богданович не будет так рисковать, выставит сильнейших. Думаю, что шансы «Зенита» — 70 на 30, — сказал Рапопорт.

Встреча состоится 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 20:45 мск. Главным арбитром поединка назначен Артем Чистяков. В следующем раунде победитель пары сыграет против «Крыльев Советов» или ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что во встрече «Зенита» и «Спартака» нет явного фаворита. Он отметил, что команды будут бороться до последнего.

Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

